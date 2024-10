Esercito: "Israele in stato di allerta per anniversario del 7 ottobre" | Media: "Attacco all'Iran imminente", Nethanyahu: "Ne abbiamo il diritto" | Trump: "Colpire i siti nucleari iraniani"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 366. "Israele è in stato di allerta nel timore di attentati in vista dell'anniversario del 7 ottobre". Lo rende noto l'esercito. Secondo i media israeliani, i militari sono impegnati nella pianificazione di una risposta imminente all'attacco missilistico dell'Iran contro il Paese e avverte che sarà "forte e significativa". "L'Iran è dietro tutte le minacce contro di noi. Hanno lanciato centinaia di missili contro di noi in uno dei più grandi attacchi della storia. Israele ha il dovere e il diritto di difendersi e rispondere a tali attacchi, ed è ciò che faremo". Così il premier Benyamin Netanyahu. Trump sostiene che Tel Aviv dovrebbe colpire i siti nucleari iraniani. Intanto nei raid israeliani sul Libano è stato ucciso il leader del braccio armato di Hamas: Israele punta a chiudere gli scontri in Libano contro Hezbollah entro due o tre settimane. Macron: "Basta fornire a Israele le armi che usa a Gaza, la Francia non ne fornisce. L'ira del premier israeliano: "Si vergogni, vinceremo comunque".