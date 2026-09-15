Secondo il progetto di ricerca internazionale I3LUNG, l'intelligenza artificiale può aiutare a prevedere l'efficacia dell'immunoterapia sui pazienti con cancro polmonare non a piccole cellule metastatico, il sottotipo più comune di tumore ai polmoni. In questo modo le terapie scelte dall'equipe medica potranno essere più mirate e personalizzate.



Lo studio arriva dopo quattro anni di lavoro, con quasi 2.400 pazienti coinvolti. "Abbiamo raccolto da una popolazione molto ampia quattro tipologie di dati: immagini di Tc, dati di digital pathology, dati di genomica e risultati clinici di normali esami di laboratorio, integrandoli in modelli di machine learning early fusion e deep learning intermediate-fusion, ha spiegato Arsela Prelaj, oncologa della Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori di Milano e coordinatrice del progetto. Il risultato è un algoritmo in grado di prevedere meglio la risposta individuale ai regimi di immunoterapia, uno strumento che aiuterà a stratificare correttamente i pazienti con cancro polmonare non a piccole cellule metastatico e a creare un trattamento su misura per ogni caso, promettendo di migliorare molto l'efficacia dell'immunoterapia" ha concluso la dottoressa Prelaj.