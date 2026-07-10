Tumori in aumento negli under 50: perché cresce l'incidenza e quali sono le possibili cause
Il fenomeno, confermato da studi internazionali, interessa soprattutto alcune forme di cancro come colon-retto, mammella, pancreas e tiroide. Gli esperti invitano a investire su prevenzione e diagnosi precoce
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Il cancro per lungo tempo il è stato considerato una patologia strettamente legata all'invecchiamento. Sebbene l'età avanzata continui a rappresentare il principale fattore di rischio, negli ultimi anni la comunità scientifica ha registrato un cambiamento che merita attenzione: aumenta il numero di diagnosi di tumore nelle persone con meno di 50 anni. Il fenomeno è stato osservato in numerosi Paesi e trova conferma nei dati raccolti dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC). Non significa che il rischio di sviluppare un tumore in giovane età sia diventato elevato, ma indica che alcune neoplasie stanno comparendo con maggiore frequenza rispetto al passato in una fascia di popolazione tradizionalmente meno colpita.
Quali tumori stanno crescendo tra gli under 50
L'incremento non riguarda tutte le forme di cancro, ma interessa soprattutto alcune patologie. Tra quelle che mostrano un aumento più marcato figurano il tumore del colon-retto, della mammella, del pancreas, del rene, della tiroide, dell'endometrio, il melanoma, oltre ad alcune leucemie. Particolarmente significativa è la situazione del tumore del colon-retto a esordio precoce, considerato oggi una delle principali preoccupazioni degli oncologi. Secondo alcune stime, i casi diagnosticati prima dei 50 anni potrebbero aumentare fino all'80% entro il 2040. Anche in Italia i dati evidenziano una crescita dell'incidenza in età giovane. Tra il 2003 e il 2017, ad esempio, sono aumentati in modo significativo i casi di melanoma, tumore del testicolo, tumore del rene, della mammella e del colon-retto, con incrementi spesso superiori rispetto a quelli osservati nella popolazione over 50.
Perché le diagnosi sono in aumento
Le cause di questo fenomeno non sono ancora completamente chiarite. Gli esperti ritengono improbabile che esista un unico responsabile: più verosimilmente si tratta dell'effetto combinato di numerosi fattori ambientali, biologici e legati agli stili di vita. Tra gli elementi sotto osservazione figurano l'aumento dell'obesità e del diabete di tipo 2, l'alimentazione ricca di cibi ultraprocessati, la sedentarietà, il consumo di alcol e tabacco, l'esposizione ai raggi ultravioletti e l'alterazione dei ritmi sonno-veglia dovuta ai turni di lavoro. Accanto ai fattori già noti, la ricerca sta esplorando nuove possibili cause. L'attenzione si concentra sul ruolo del microbiota intestinale, delle microplastiche, dell'inquinamento atmosferico e delle sostanze chimiche presenti nell'ambiente, oltre all'azione di alcuni agenti infettivi come il papillomavirus (HPV), l'Helicobacter pylori e i virus delle epatiti.
La ricerca accelera sulle nuove frontiere
Comprendere perché alcune forme di tumore stiano anticipando la loro comparsa rappresenta una delle principali sfide dell'oncologia. Sempre più centri di ricerca stanno investendo nella cosiddetta diagnostica multiomica, nell'analisi dei big data e nello studio dei fattori di rischio emergenti per individuare con maggiore precisione i meccanismi biologici che favoriscono lo sviluppo precoce della malattia. L'obiettivo è arrivare non solo a diagnosi sempre più tempestive, ma anche a strategie di prevenzione personalizzate e a terapie mirate.
Prevenzione e attenzione ai sintomi
Gli specialisti sottolineano che l'aumento dei casi non deve generare allarmismo. Nelle persone giovani il cancro resta relativamente raro rispetto alle fasce d'età più avanzate, ma è importante non sottovalutare segnali ricorrenti come sanguinamenti, perdita di peso inspiegabile, alterazioni dell'alvo, noduli, dolore continuo o stanchezza anomala. Una valutazione medica tempestiva può fare la differenza, soprattutto quando i sintomi persistono nel tempo o non trovano una spiegazione evidente. Parallelamente, resta fondamentale investire nella prevenzione primaria, adottando uno stile di vita sano, mantenendo un peso adeguato, praticando attività fisica regolare, limitando alcol e fumo e aderendo ai programmi di screening raccomandati.
Una sfida per la sanità del futuro
L'aumento delle diagnosi di tumore negli under 50 rappresenta una delle questioni più rilevanti per la medicina moderna. La ricerca dovrà chiarire quanto incidano i cambiamenti ambientali, alimentari e comportamentali degli ultimi decenni e quali fattori possano essere modificati per ridurre il rischio. Il messaggio degli oncologi resta chiaro: più che creare preoccupazione, questa tendenza deve spingere a rafforzare la cultura della prevenzione, a promuovere diagnosi sempre più precoci e a sostenere la ricerca scientifica, unico strumento capace di trasformare i dati in risposte concrete.