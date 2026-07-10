Le cause di questo fenomeno non sono ancora completamente chiarite. Gli esperti ritengono improbabile che esista un unico responsabile: più verosimilmente si tratta dell'effetto combinato di numerosi fattori ambientali, biologici e legati agli stili di vita. Tra gli elementi sotto osservazione figurano l'aumento dell'obesità e del diabete di tipo 2, l'alimentazione ricca di cibi ultraprocessati, la sedentarietà, il consumo di alcol e tabacco, l'esposizione ai raggi ultravioletti e l'alterazione dei ritmi sonno-veglia dovuta ai turni di lavoro. Accanto ai fattori già noti, la ricerca sta esplorando nuove possibili cause. L'attenzione si concentra sul ruolo del microbiota intestinale, delle microplastiche, dell'inquinamento atmosferico e delle sostanze chimiche presenti nell'ambiente, oltre all'azione di alcuni agenti infettivi come il papillomavirus (HPV), l'Helicobacter pylori e i virus delle epatiti.