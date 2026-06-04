Padova, rifiuta le cure come impose alla figlia: la mamma di Eleonora Bottaro morta per un tumore

Quando da minorenne la figlia Eleonora si ammalò, i genitori si rifiutarono di curarla con la chemio. Questo nonostante i sanitari avessero garantito una possibilità di guarigione pari all'80%. Rita Benini non è venuta meno alle sue condizioni per salvare sé stessa. Lei e il marito erano seguaci del metodo Hamer. Sistema, quest'ultimo, che si basa sul presupposto che il cancro si formi a seguito di un conflitto psichico e che quindi vada curato con la vitamina C e con sedute di psicoterapia o agopuntura. Teoria, questa, che non trova né riscontro, né supporto, nella letteratura scientifica e nella sperimentazione terapeutica. "Siamo persone serie e siamo sempre stati coerenti con il nostro pensiero", afferma Lino Bottaro. "Abbiamo cresciuto i nostri figli insegnando proprio il pensiero libero, lontano da condizionamenti. Noi in tutta la vicenda di Eleonora siamo stati vittime dell'ingiustizia, sia dei medici che dei mezzi dell'informazione. E per questo Rita si mordeva la lingua, soffriva per quello che abbiamo subìto", racconta.