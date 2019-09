Padova, genitori condannati per aver negato la chemio alla figlia: "Avevano l'obbligo di proteggerla"

curata con vitamine e cortisone 14 settembre 2019 10:57 Padova, genitori condannati per aver negato la chemio alla figlia: "Avevano lʼobbligo di proteggerla" Le motivazioni della sentenza del tribunale veneto. Il padre e la madre di Eleonora Bottaro avevano curato la leucemia della diciassettenne seguendo il metodo Hamer: "Negato il diritto alla vita"

"L'ordinamento non pone il diritto di vita o di morte dei figli nelle mani dei genitori, al contrario i genitori sono custodi della vita dei figli, che hanno l'obbligo di proteggere". Questa è la motivazione con cui lo scorso giugno sono stati condannati a due anni di reclusione per omicidio colposo aggravato dalla prevedibilità dell'evento i genitori di Eleonora Bottaro. La ragazza è morta nel 2016 a diciassette anni di leucemia per essere stata curata solo con vitamine e cortisone.

Secondo i giudici del tribunale di Padova i genitori di Eleonora, Lino e Rita Bottaro, avrebbero avuto "il preciso dovere di attivarsi per garantire alla figlia il diritto primario, quello di vivere". Invece "hanno fatto tutto quanto era in loro potere per sottrarre Eleonora alle cure che la potevano guarire, sia direttamente, negando il consenso che giuridicamente spettava loro esprimere, sia indirettamente, lasciando Eleonora in una falsa convinzione di guarigione".