Padova, si sveglia dopo giorni di sedazione e racconta quanto accaduto: arrestato il compagno

Inizialmente sembrava si trattasse di tentato suicidio. A chiamare i soccorsi era stata una vicina di casa. La vittima, con gravi ustioni su parte del corpo ma non in pericolo di vita, ha raccontato la sua versione dei fatti appena si è risvegliata dalla sedazione. Ad insospettire la Squadra mobile, coordinata dal pm Benedetto Roberti, il fatto che il compagno non fosse a casa nel momento dei soccorsi. Il fermo è stato convalidato, ora l'uomo si trova in carcere.