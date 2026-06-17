Jeremy Clarkson, volto di "Top Gear", ha il cancro

Gb, gaffe a sfondo razzista: la Bbc sospende Clarkson dalla conduzione di "Top Gear"
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Jeremy Clarkson ha il cancro. Il conduttore televisivo britannico, volto notissimo di Top Gear, lo ha annunciato durante un episodio del suo programma “Clarkson’s Farm”. Si vede Clarkson, 66 anni, mentre comunica la diagnosi ai protagonisti fissi della serie Kaleb Cooper e Charlie Ireland, entrambi visibilmente scioccati dalla notizia. Gli è stato diagnosticato un tumore aggressivo alla prostata, ancora in fase iniziale, secondo quanto riportato dalla BBC. “Solitamente cerchiamo di far sì che lo show sia bucolico, affascinante, allegro, ma i due episodi finali che sono usciti questa notte non sono di quel tipo. Sono difficili da guardare”, ha detto il 66enne di Doncaster sui social. Il suo post su Instagram è diventato subito virale e molte persone hanno lasciato un commento di sostegno e coraggio al personaggio televisivo britannico.
L'ex conduttore di Top Gear non ha specificato a quale stadio fosse il cancro che gli è stato diagnosticato, ma lo ha descritto come “aggressivo” e ha spiegato che, nell'ambito delle cure, gli è stata asportata una parte della prostata. “Sono sparito la settimana scorsa perché ho fatto una biopsia, ed è cancro, ed è aggressivo, ma è davvero in fase iniziale”, ha detto. Clarkson ha aggiunto di esserne a conoscenza da maggio. "Vi prometto che starò bene", ha detto, aggiungendo che sarebbe stato fuori gioco «per un po’ di tempo".
Tra i più famosi conduttori tv del Regno Unito, Jeremy Calrkson ha presentato programmi come Top Gear, The Grand Tour e Chi vuol essere milionario?.
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