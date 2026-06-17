Jeremy Clarkson, volto di "Top Gear", ha il cancro

L'ex conduttore di Top Gear non ha specificato a quale stadio fosse il cancro che gli è stato diagnosticato, ma lo ha descritto come “aggressivo” e ha spiegato che, nell'ambito delle cure, gli è stata asportata una parte della prostata. “Sono sparito la settimana scorsa perché ho fatto una biopsia, ed è cancro, ed è aggressivo, ma è davvero in fase iniziale”, ha detto. Clarkson ha aggiunto di esserne a conoscenza da maggio. "Vi prometto che starò bene", ha detto, aggiungendo che sarebbe stato fuori gioco «per un po’ di tempo".