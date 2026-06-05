"Rifiuterei anche io le cure per il cancro", parla il marito di Rita e padre di Eleonora"

Se c'è una definizione che l'uomo, ormai rimasto solo dopo la perdita della figlia e della moglie - e di un primo figlio - accetta per sé è quella di "persona libera". Bottaro dice: "Le scelte della mia vita le faccio io. Non le fanno i medici, le faccio io". Per l'uomo il nodo della vicenda non è mai stato esclusivamente sanitario o giudiziario, ma riguarda il diritto individuale all'autodeterminazione. "Io sono libero da quando sono nato e libero sarò sempre. Nessuno deve entrare nella mia testa e decidere al posto mio", afferma. Principio, questo, che estende anche alla vicenda della moglie e della figlia respingendo l'idea di averne influenzato le decisioni. "Io non ho deciso niente. Mia moglie aveva una sua testa, mia figlia aveva una sua testa. Hanno scelto loro la loro vita".