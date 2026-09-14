Rhodiola rosea a settembre: l’adattogeno contro stress e stanchezza funziona davvero?

Settembre ha una strana reputazione. Non è gennaio, eppure per molti rappresenta il vero inizio dell’anno. Si torna al lavoro, riprendono scuola e impegni, cambiano gli orari e le giornate diventano improvvisamente più piene. Proprio quando vorremmo sentirci riposati dopo le vacanze, possiamo invece avvertire stanchezza e difficoltà nel recuperare il ritmo. È anche il periodo in cui aumentano le proposte di integratori per “energia”, “concentrazione” e “resistenza allo stress”. Tra le piante più citate compare la Rhodiola rosea, conosciuta anche come radice artica o radice d’oro. Cresce spontaneamente nelle regioni fredde e montuose dell’Europa e dell’Asia e la sua radice ha una lunga storia di utilizzo tradizionale. Oggi viene soprattutto presentata come adattogeno, termine utilizzato per indicare sostanze vegetali alle quali viene attribuita la capacità di aumentare la resistenza dell'organismo agli stress di diversa natura. È una definizione affascinante. Forse persino troppo. Perché quando passiamo dalla tradizione alla medicina basata sulle prove, la storia della rodiola diventa più sfumata. Alcuni studi hanno prodotto risultati interessanti su stanchezza e stress, ma la qualità complessiva delle evidenze non permette di considerarla un rimedio dall'efficacia definitivamente dimostrata. È proprio questa distinzione a renderla interessante: la Rhodiola rosea è un buon esempio di quanto possa essere sottile il confine tra tradizione fitoterapica, ricerca e marketing del benessere.