L'eccellenza sanitaria italiana riconosciuta all'estero: Bambino Gesù, Gemelli, Besta e Rizzoli tra i migliori ospedali del mondo

La classifica stilata per l'anno 2027 si basa su tre componenti: un sondaggio internazionale tra medici che ha raccolto oltre 42.000 raccomandazioni; un punteggio di accreditamento basato su certificazioni nazionali e internazionali di qualità e specialità; infine il punteggio di implementazione dei Proms, ovvero metriche e questionari compilati direttamente dai pazienti per valutare il successo terapeutico e l'effettivo miglioramento della propria qualità di vita dopo le cure. Il risultato è una lista nazionale per ogni Paese e una Global Top 250, che riunisce le strutture d’eccellenza a livello mondiale. La classifica non è un semplice elenco di “migliori” in assoluto, ma uno strumento pensato per orientare pazienti e famiglie nelle scelte di cura, basandosi su dati oggettivi e reputazione professionale.