Tessuto cerebrale umano nel cervello dei topi: i risultati aprono prospettive inedite

Volendo fare una metafora potremmo dire che gli studiosi non hanno abbattuto un edificio per poi ricostruirne un altro sulle macerie del precedente. Hanno piuttosto affittato un piano di un palazzo piuttosto grande, facendo a quel punto convivere in quello spazio appena preso le cellule umane, nella speranza che queste potessero alla fine "creare collegamenti" e "farsi una nuova vita". D'altra parte i ricercatori non hanno lasciato agli organoidi umani lo spazio di una mansarda o di un piccolo loft, al contrario. La modifica genetica aveva impedito lo sviluppo di gran parte della corteccia e dell’ippocampo dei topi, riducendo di circa la metà il tessuto cerebrale degli animali. Gli organoidi trapiantati hanno quindi potuto crescere ed espandersi nei luoghi che erano stati lasciati liberi. E non si sono fatti remore a farlo. Dopo tre mesi, già più del 90% della corteccia presente nel cervello dei topi era di origine umana