Cervello, una nuova classificazione dei neuroni aiuta a capire meglio le dipendenze e i disturbi psichiatrici

I risultati - pubblicati sulla rivista Science Signaling - potrebbero fornire nuovi spunti per il trattamento di disturbi psichiatrici e delle dipendenze. Lo studio si è focalizzato sui neuroni dell'area tegmentale ventrale (Vta) del cervello, che svolge un ruolo centrale nell'apprendimento e nei comportamenti motivati da ricompensa e avversione. La maggior parte degli studi scientifici tratta questi neuroni come un blocco monolitico o li classifica in base alla loro posizione all'interno della Vta.