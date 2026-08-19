Cervello, una nuova classificazione dei neuroni aiuta a capire meglio le dipendenze e i disturbi psichiatrici

Guardare ai neuroni in modo nuovo, classificandoli non secondo l'area del cervello in cui risiedono ma in base ai neurotrasmettitori che usano per comunicare, può predire meglio la loro identità e il loro ruolo nell'apprendimento. A dimostrarlo è uno studio sui topi guidato dall'Università del Colorado, a Boulder.
Nuovi spunti per trattare i disturbi
I risultati - pubblicati sulla rivista Science Signaling - potrebbero fornire nuovi spunti per il trattamento di disturbi psichiatrici e delle dipendenze. Lo studio si è focalizzato sui neuroni dell'area tegmentale ventrale (Vta) del cervello, che svolge un ruolo centrale nell'apprendimento e nei comportamenti motivati da ricompensa e avversione. La maggior parte degli studi scientifici tratta questi neuroni come un blocco monolitico o li classifica in base alla loro posizione all'interno della Vta.
Al contrario, i ricercatori statunitensi hanno cercato di cogliere più sfumature considerando i neurotrasmettitori che questi neuroni usano per interagire. Grazie a diverse strategie genetiche, hanno isolato l'attività dei neuroni che usano la dopamina da sola o insieme al glutammato. Questi esperimenti hanno rivelato che il tipo di neurotrasmettitore coinvolto poteva predire le proprietà elettrofisiologiche dei neuroni, nonché il modo in cui questi modellavano i comportamenti nei topi durante i test di apprendimento basati sull'avversione e sulla ricompensa.
Ad esempio, i neuroni che usavano sia glutammato che dopamina erano più eccitabili: queste cellule contribuivano all'apprendimento dopo eventi avversi attraverso un enzima chiamato tirosina idrossilasi e all'apprendimento basato sulla ricompensa attraverso il trasportatore del glutammato Vglut2. La nuova classificazione potrebbe quindi offrire un quadro più articolato della popolazione di neuroni della Vta e contribuire, in prospettiva, alla ricerca sui disturbi psichiatrici associati ai circuiti della ricompensa, tra cui le dipendenze.