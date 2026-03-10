Il cervello del moscerino della frutta potrebbe essere stato emulato e caricato su un chip

"Oggi, per la prima volta, sto pubblicando un video di una società che ho contribuito a fondare, Eon Systems Pbc, che dimostra ciò che riteniamo essere la prima incarnazione al mondo di un'emulazione completa del cervello capace di produrre comportamenti multipli", ha spiegato Wissner-Gross, raccontando la scoperta non solo nell'articolo ma anche in un video su YouTube. Nel 2024, lo scienziato senior di Eon, Philip Shiu, e i suoi collaboratori hanno pubblicato sulla rivista scientifica Nature un modello computazionale dell’intero cervello adulto della Drosophila melanogaster, il moscerino della frutta, che contiene oltre 125mila neuroni e 50 milioni di connessioni sinaptiche. Per un confronto: quello umano è composto da circa 86 miliardi di neuroni e 100mila miliardi di connessioni.