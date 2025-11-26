Il cervello ha cinque età: fino a 9 anni è bambino, a 32 è adolescente

Altri momenti cruciali avvengono a, 66 e a 83 anni. Lo indica la ricerca guidata dall'Università di Cambridge e pubblicata sulla rivista Nature Communications. Come tutti gli altri organi, seppur in forme e modi diversi, anche il cervello è dinamico e le connessioni che si strutturano tra i neuroni cambiano nel tempo. Trasformazioni che i ricercatori britannici hanno analizzato usando scansioni di risonanza magnetica, grazie alle quali è stato possibile mappare le varie connessioni neurali, fatte su 3.802 persone di età compresa tra zero e novant'anni.