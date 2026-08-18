Quando le cellule cerebrali del locus coeruleus sono state temporaneamente disattivate nei topi, si è osservata una ridotta reattività agli stimoli tattili e al calore negli animali con dolore neuropatico, indicando una riduzione dell'ipersensibilità dolorosa. Successivamente, i ricercatori hanno rivolto la loro attenzione ai recettori per gli oppioidi (come morfina e fentanyl) presenti sui neuroni del locus coeruleus, e in particolare a un tipo di recettori noti come "mu", diffusi in tutto il cervello e nel midollo spinale. Eliminando questi recettori nel locus coeruleus di topi con dolore neuropatico, si è osservata una maggiore sensibilità al tatto e al calore. Il ripristino dei recettori in quegli stessi neuroni ha invertito l'ipersensibilità, eliminando di fatto il dolore.