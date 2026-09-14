Sanità pubblica in emergenza: l'allarme dei clinici sul Disegno di legge fermo in Senato

Questo, infatti, è attualmente l'unico sistema in grado di assicurare assistenza e prestazioni appropriate a tutti i malati più fragili e ai cittadini indigenti. "Il carattere pubblico del sistema sanitario nazionale inevitabilmente ne risulterà compromesso e l’idea sotterranea che si fa strada è che la sanità possa essere consegnata in modo preponderante al sistema privato, come sta di fatto già avvenendo - prosegue Cognetti - Naturalmente esiste nel nostro Paese una realtà molto forte e consistente soprattutto nelle regioni del Nord di strutture private accreditate che rappresentano grandi eccellenze e che bisogna salvaguardare, ma lo Stato deve garantire altresì la sopravvivenza della sanità pubblica che è attualmente compromessa da bassissimi livelli di finanziamento". In questo scenario, la proposta del ministro della Salute Orazio Schillaci di aggiungere 5 miliardi nella prossima Legge Finanziaria 2027 viene definita dal Forum "del tutto insufficiente" a colmare un vuoto strutturale sempre più preoccupante.