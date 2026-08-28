Non solo il caso Giorgia Kus: cosa sono le malattie senza diagnosi, enigmi per pazienti e medici

Il problema dei pazienti non diagnosticati, dunque, è globale. Tanto che alcuni enti e organizzazioni lavorano da tempo in sinergia per cercare di affrontare e risolvere questo particolare fenomeno medico-scientifico mettendo in rete risorse, investimenti e competenze. Nel 2016, ad esempio, il Centro nazionale delle malattie rare, insieme al National institute of health americano, ha avviato un programma bilaterale sulle malattie rare, finanziato dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che ha permesso di fare ampi passi in avanti in questi primi dieci anni di attività. "La struttura del progetto evidenzia la necessità di un ampio sforzo multidisciplinare per rendere concretamente applicabili le nuove biotecnologie genomiche nei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali dei pazienti con malattie rare senza diagnosi", si legge sul portale italiano delle malattie rare.