Morta Giorgia Kus, la "Principessa Sorriso" aveva 11 anni | Fin da piccola soffriva una malattia rara

Alcuni giorni fa la famiglia è partita per la Spagna per andare a trovare il nonno paterno. Lì però le condizioni di Giorgia si sarebbero improvvisamente aggravate. La bambina avrebbe avuto delle difficoltà respiratorie ed è stata immediatamente trasportata in ospedale. Da lì i genitori solo poche ore fa scrivevano: "Ci hanno detto che è ha rischio di vita ma che c'è speranza. Le novità sono dei trombi nelle gambe, ora devono mettere eparina per scioglierli per evitare embolie polmonari".