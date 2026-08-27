Morta Giorgia Kus, la "Principessa Sorriso" aveva 11 anni | Fin da piccola soffriva una malattia rara
Il lungo calvario contro la patologia era iniziato da piccolissima. La bambina si trovava in Spagna con i genitori quando le sue condizioni si sono aggravate. Il post della mamma: "Giorgia non ce l'ha fatta"
È morta Giorgia Kus, l'11enne di Conegliano (Treviso) che soffriva di una malattia rara e che era stata ricoverata in Spagna in seguito di una crisi respiratoria. Lo ha annunciato sui social la sua famiglia. La bambina era conosciuta come la "Principessa Sorriso".
Il post: "Giorgia non ce l'ha fatta" - "Scusate la brevità del post ma non so che scrivere ora. Giorgia non ce l'ha fatta", è l'ultimo messaggio pubblicato sul gruppo Facebook "La forza di Giorgia Kus" tramite cui i genitori della piccola davano aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. La piccola era malata dall'età di 4 anni, quando a causa di una infiammazione alla schiena non era più riuscita a camminare. Aveva sviluppato anche dei gravi problemi respiratori.
Aveva una malattia rara
La storia di Giorgia Kus era molto conosciuta soprattutto in Veneto: la famiglia infatti, originaria di Trieste, si era trasferita nel Trevigiano per permettere alla bambina di ricevere le giuste cure e fare la riabilitazione di cui aveva bisogno. La piccola aveva fatto anche lunghi mesi di terapia a Conegliano a cui erano seguiti piccoli progressi. Nel frattempo la sua storia era diventata sempre più conosciuta anche grazie alla pagina Facebook aperta dai genitori "La Forza di Giorgia Kus" in cui raccontavano i progressi della figlia.
Il viaggio in Spagna
Alcuni giorni fa la famiglia è partita per la Spagna per andare a trovare il nonno paterno. Lì però le condizioni di Giorgia si sarebbero improvvisamente aggravate. La bambina avrebbe avuto delle difficoltà respiratorie ed è stata immediatamente trasportata in ospedale. Da lì i genitori solo poche ore fa scrivevano: "Ci hanno detto che è ha rischio di vita ma che c'è speranza. Le novità sono dei trombi nelle gambe, ora devono mettere eparina per scioglierli per evitare embolie polmonari".
"L'abbiamo subito portata in pronto soccorso ad Elche dove l'hanno immediatamente sedata e intubata. Poi ci hanno trasferito ad Alicante ospedale più attrezzato. Ha una polmonite", avevano ancora scritto i genitori. Nelle ultime ore, però, la notizia che nessun genitore vorrebbe mai sentire: il cuore di Giorgia, la "Principessa Sorriso", si è fermato.
La Principessa Sorriso
"La Principessa Sorriso" è il nome della fiaba scritta e pubblicata dalla mamma di Giorgia: "Questa favoletta racconta in modo fiabesco quello che ha passato la mia bambina. Molto spesso mi chiede di raccontarle cosa le è successo, così le racconto questa fiaba. Ogni volta che gliela raccontavo aggiungevo un pezzetto, fino a farla diventare questa fiaba", poi pubblicata. "Ho deciso di farlo per lei".