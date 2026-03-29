Un anno fa lottava tra la vita e la morte, collegato a una macchina che gli teneva in funzione il cuore, ora allaccia le scarpe da running e si prepara a correre 21 chilometri alla mezza maratona di Torino con i medici che lo hanno salvato il prossimo 19 aprile. La storia di Damiano è una di quelle che trasformano lo sport in qualcosa di più. Tutto è cominciato con una corsa qualsiasi. Dieci chilometri, il ritmo abituale, il respiro regolare. Poi quel dolore al petto, improvviso, sottovalutato.