Sindrome dei bambini farfalla, ecco cos'è l'Epidermolisi Bollosa

Vesciche e bolle sulla pelle e sulle mucose interne, lesioni che possono comparire su qualsiasi parte del corpo sin dalla nascita o, in alcuni casi, durante l'infanzia o l'adolescenza. E, poi, fragilità cutanea estrema, ferite croniche e dolorose, cicatrici, alterazioni o perdita delle unghie, prurito, difficoltà a mangiare o a deglutire quando sono coinvolte le mucose. Sono questi i sintomi più comuni di cui soffrono i cosiddetti "bambini farfalla", i piccoli, cioè, come il figlio dell'attore Sergio Muniz, affetti da Epidermolisi Bollosa (EB), malattia genetica rara e cronica della pelle e dei tessuti di rivestimento, che provoca estrema fragilità cutanea. Per questo motivo la pelle delle persone con EB è spesso paragonata alle ali di una farfalla. In Italia colpisce un bambino su 82mila; nel mondo circa 500.000 persone convivono con una forma di EB. Al momento non esiste una cura definitiva.