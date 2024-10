Teramo, l'appello della mamma di Silvia: "Senza un infermiere non andrà mai a scuola"

Silvia, che per la sua malattia è in cura sin dalla nascita all'ospedale Bambino Gesù, ha comunque iniziato la scuola. Il Comune di Martinsicuro aveva infatti messo a disposizione un assistente per l'autonomia, mentre la scuola primaria dell'istituto comprensivo Pertini aveva assicurato un'aula spaziosa e luminosa dove la bambina ha potuto iniziare le prime lezioni con i compagni perché accompagnata dalla madre. La cosa è andata avanti per due settimane ma poi, sua mamma ha deciso che non poteva proseguire in questo modo.