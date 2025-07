Latina, mamma dona rene al figlio affetto da malattia rara: "Inizia una nuova vita"

Come procede il decorso post-trapianto? "Io mi sento benissimo - risponde la 58enne. - Appagata. Questo benessere interiore mi ha fatto superare anche i lievi dolori dopo l'operazione. Cammino e non sembra neanche che mi manchi un rene. Si vedrà solo all'ecografia ma questo non è importante". "Lelio, dal canto suo - conclude - è contento, perché ora può bere un litro e mezzo d’acqua. Da paziente in dialisi, prima, non poteva berne più di mezzo litro".