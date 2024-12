Torino, papà dona parte del fegato per salvare la figlia di 11 mesi

Entrambi gli interventi (di prelievo di fegato sinistro dal papà e di trapianto nella bimba) si sono svolti in contemporanea presso il blocco operatorio della Chirurgia trapianto fegato delle Molinette. Le procedure chirurgiche sono durate circa 16 ore e sono state eseguite da Renato Romagnoli, insieme con la sua équipe, in collaborazione con gli specialisti di Anestesia e rianimazione 2 (diretta Roberto Balagna). Dalla Città della Salute raccontano che, in particolare, è stato molto complesso l'impianto del fegato nella piccola paziente (di meno di 8 kg di peso), in quanto la severa ipoplasia della sua vena porta ha richiesto la sostituzione con prelievo e autotrapianto di vena giugulare della bimba. Entrambi i pazienti stanno bene. Il papà (cittadino greco) è stato dimesso, la figlia è degente nell'Area semintensiva chirurgica.