Dona rene a uno sconosciuto, torna la donazione samaritana: tre trapianti a catena

Erano oltre cinque anni e mezzo che in Italia non avveniva una donazione samaritana, fatta da una persona in perfette condizioni di salute che si sottopone a un prelievo di rene per destinarlo non a un proprio familiare o amico, ma a uno sconosciuto in lista d'attesa per il trapianto. Il tutto in forma totalmente gratuita e anonima. Complessivamente si è trattato del nono donatore dal 2015, anno in cui il Centro nazionale trapianti ha attivato questo specifico percorso che segue un iter rigoroso.