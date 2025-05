Trapianto eccezionale a Palermo, madre 77enne dona rene alla figlia: "Lo rifarei per alleviare le sue sofferenze"

L'intervento sottolinea l'importanza della donazione da vivente come opzione terapeutica efficace e sicura, anche in età avanzata, grazie a una selezione accurata dei donatori e all'impiego di tecniche chirurgiche all'avanguardia. Secondo i dati del Centro Nazionale Trapianti, in Italia, tra il 2002 e il 2022, sono stati effettuati 4.599 trapianti di rene da donatore vivente, con una sopravvivenza dei pazienti del 98,7% a un anno e del 96,8% a cinque anni dal trapianto. Studi clinici indicano che l'età del donatore vivente non influisce significativamente sulla durata del trapianto, con sopravvivenze a 10 anni superiori al 74% anche in presenza di donatori over 60. Il programma di trapianto di rene da vivente di Ismett, coordinato dal dottor Salvatore Piazza, è stato negli ultimi anni potenziato diventando oggi uno dei primi in Italia per volume di attività e qualità delle cure.Il programma di trapianto da donatore vivente presso Ismett-Upmc è attivo dal 1999 e rappresenta una delle principali attività chirurgiche del centro.