Modena, figlio dona fegato alla madre: "Trapianto come un cesareo, un parto al contrario"

Tanti i record del trapianto di fegato registrato a Modena e reso noto al 45° Congresso Nazionale della Società Italiana dei Trapianti d'Organo e di Tessuti, in corso a Trieste.

E', infatti, in assoluto, il primo prelievo di emifegato da donatore vivente con tecnica completamente robotica in Emilia-Romagna, il secondo caso in Italia e tra i pochissimi al mondo. "L'intervento è terminato con successo ed entrambi i pazienti presentano ottime condizioni generali", è l'annuncio sulle pagine social Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Una vicenda a lieto fine, dunque, per una donna colpita da un tumore epatico curabile solo con il trapianto e salvata dal figlio 38enne. Parte del fegato del donatore è stato prelevato da una piccola incisione sopra il pube, come in un cesareo. "E in fondo, questo assomiglia proprio a un parto al contrario: quello di un figlio che rimette al mondo sua madre", è il commento dal Centro Nazionale Trapianti.