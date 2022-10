Catania, dimessa la bimba nata dopo il primo trapianto di utero eseguito in Italia: sta bene

È stata dimessa dall'ospedale Cannizzaro di Catania la figlia della la prima donna trapiantata di utero in Italia, Albina Verderame.

La piccola Alessandra, nata il 30 agosto 2022 alla 34esima settimana di gestazione, è rimasta ricoverata per alcune settimane in Neonatologia: prima, date le condizioni di prematura, in Terapia intensiva; successivamente, grazie ai miglioramenti ottenuti con le terapie farmacologiche e l'assistenza respiratoria, in sub-intensiva. La bambina è stata sottoposta a varie consulenze specialistiche e controlli, pre e post-dimissioni. Ora, a parere degli specialisti dell'Unità operativa complessa di Neonatologia diretta dal dott. Pietro D'Amico, presenta "un normale sviluppo staturo-ponderale e neuromotorio e la prognosi si conferma buona".