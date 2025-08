Ha una rara malattia congenita: 14enne greco salvato a Torino da un colpo di calore

E' stato salvato con un trapianto di fegato a Torino un 14enne greco affetto da una rara malattia congenita. Il ragazzino non può sudare per colpa della sua anidrosi, una patologia che non consente appunto di produrre sudore. Per un colpo di calore rischiava la vita, ma è stato salvato con un volo sanitario verso Torino, dove gli è stato impiantato un fegato alle Molinette, alla Città della Salute, con un'operazione effettuata in super-urgenza nazionale. Il 14enne si era sentito male durante un'escursione, complici le temperature elevate, e a nulla erano valsi i tentativi di raffreddare il suo corpo da parte dei sanitari, chiamati dai compagni di passeggiata. Insufficienza epatica acuta e coma persistente sono state le conseguenze.