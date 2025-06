Torino, mamma salva figlia di sei mesi con un doppio trapianto da vivente

E' quindi stata inserita nella lista d'attesa per trapianto di fegato pediatrico ma, in assenza di offerte di organi, le condizioni del fegato si sono aggravate, con ricovero in ospedale per un'insufficienza epatica così grave da non lasciare più alcuna speranza di sopravvivenza anche a breve termine. È stato allora che la mamma 32enne ha proposto di donare parte del suo fegato per cercare di salvare la sua bimba.