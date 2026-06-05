I ricercatori della Columbia University modificano il Dna degli embrioni umani: è la prima volta

I ricercatori hanno utilizzato la tecnologia chiamata "base editing", ossia hanno modificato le singole unità elementari (basi) che compongono il Dna. Dieter Eglii e i suoi colleghi sono riusciti a evitare i danni riscontrati finora, quando si utilizzava la forma precedente dell'editing genomico, la Crispr e hanno comunque precisato che la tecnica dovrà essere ulteriormente perfezionata: "Non stiamo dicendo che potrà essere utilizzata in ambito clinico già da domani".