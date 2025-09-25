La longevità? Può essere ereditata grazie a una proteina

Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Science e guidato dall'Istituto medico statunitense Howard Hughes, che ha osservato il fenomeno nel verme Caenorhabditis elegans, uno degli organismi più studiati da sempre dai genetisti. I ricercatori hanno modificato geneticamente i vermi in modo da fargli produrre maggiori quantità di un enzima che serve ai lisosomi, i centri di riciclaggio delle cellule. Questa mutazione può infatti estendere la vita del verme C. elegans fino al 60%. La sorpresa è arrivata con la progenie dei vermi modificati, con individui che sono vissuti più a lungo del normale pur non possedendo la modifica genetica responsabile.