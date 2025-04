Longevità, i cinque rischi da evitare per vivere più a lungo

Le donne cinquantenni senza i cinque principali fattori di rischio vivono in media 13,3 anni in più senza malattie cardiovascolari e muoiono 11,8 anni più tardi rispetto a coetanee con tutti i fattori presenti. Negli uomini, la differenza è ancora più marcata: 10,6 anni in più senza malattie e 14,5 anni di vita guadagnati. È emerso da uno studio coordinato dal Global Cardiovascular Risk Consortium, pubblicato sulla rivista New England Journal of Medicine e presentato al congresso dell'American College of Cardiology.