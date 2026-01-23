Scoperte le varianti genetiche alla base degli aborti spontanei

Per portare alla luce tali varianti genetiche, i ricercatori hanno dovuto studiare un numero altissimo di embrioni, più di 139mila, poiché si tratta di varianti che producono effetti molto piccoli. "Qui la potenza sta nelle enormi dimensioni del campione esaminato", afferma Rajiv McCoy, che ha coordinato i ricercatori. "Ciò ci ha consentito di raggiungere la risoluzione necessaria per scoprire alcune delle prime associazioni tra il Dna della madre e il rischio di produrre embrioni che non sopravviveranno". Le associazioni più forti sono state riscontrate in geni che regolano il modo con il quale i cromosomi si accoppiano, si ricombinano e restano uniti durante la formazione dell'ovulo. Gli stessi geni sono associati anche alla ricombinazione, il processo di mescolamento genetico che genera diversità quando vengono creati ovuli e spermatozoi.