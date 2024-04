Aborto, associazioni pro-vita e consultori: cosa dice la legge 194, qual è la situazione attuale

Tgcom24

Prima del 1978 com’era considerato l’aborto? Prima del 1978 l’aborto era considerato un reato dal codice penale italiano, che puniva dai due ai cinque anni sia l’esecutore che la donna stessa. Dal 1978 ad oggi la 194 è rimasta intatta, senza alcuna modifica o integrazione, superando un referendum abrogativo nel 1981 .

Referendum sull’aborto Il 17 maggio 1981, gli italiani furono chiamati al voto per i due referendum abrogativi che volevano modificare la legge. Da una parte c’era la proposta del Partito Radicale (88,4%) dall’altra quella del Movimento per la vita (68%). Entrambe chiedevano la cancellazione di alcune norme della legge 194 sull’aborto, ma in senso opposto: la prima per renderne più libero il ricorso, la seconda per restringerne la liceità. Gli italiani alle urne respinsero tutti e due i quesiti. Il No ricevette l'88,5% dei consensi in merito alla proposta radicale e il 67,9% in merito a quella del Mpv. Gli italiani scelsero, quindi di preservare la legge che consentiva l’interruzione volontaria di gravidanza in una struttura pubblica, nei primi 90 giorni di gestazione. La permetteva tra il quarto e il quinto mese solo per motivi di natura terapeutica. E consentiva ai medici l’obiezione di coscienza.

Una donna che decide di abortire ha bisogno di un certificato medico che può essere rilasciato dal medico di famiglia oppure dal ginecologo del consultorio pubblico. In quest’ultimo caso il consultorio assicura anche tutta la procedura, fino alla prenotazione nell’ospedale di riferimento.

L’aborto può essere praticato in due modalità quella farmacologica e quella chirurgica. La prima molto meno invasiva, prevede l’assunzione di due farmaci a distanza di 48 ore (il mifepristone, più noto come RU486, e una prostaglandina, il misoprostolo) e può essere eseguita in regime ambulatoriale oppure in ospedale, sempre in regime day-hospital. La modalità chirurgica, meno diffusa ma comunque praticata prevede invece il ricovero in ospedale e l’intervento in anestesia totale o locale.