Aborto spontaneo, da Oriana Sabatini a Anne Hathaway: perché parlarne fa bene e non è un tabù

L'aborto spontaneo è più frequente di quanto si pensi, ma troppo spesso viene ancora nascosto, considerato una macchia, un difetto, una cosa della quale vergognarsi. Ma non è così. Oriana Sabatini, celebre modella e attrice argentina, ora in attesa della sua prima figlia insieme al marito Paulo Dybala, ha deciso di aprirsi pubblicamente rivelando di non essere riuscita a portare avanti la precedente gravidanza. Ma non è l'unica. Sono tante le donne del mondo dello spettacolo prima di lei, da Anne Hathaway a Gwyneth Paltrow, da Bianca Atzei a Manila Nazzaro, che hanno scelto di parlarne pubblicamente. Un gesto necessario, a volte liberatorio, che fa bene a tutte le donne: a quelle che lo hanno vissuto come un tabù e a quelle che hanno bisogno di sentirsi meno sole.