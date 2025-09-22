Caterina Murino criticata perché mamma a 47 anni: "Mi chiamano nonna attempata"

Caterina Murino non ha abbandonato il sogno della maternità, e alla fine ha raggiunto il suo obiettivo. "Mi sono fatta aiutare dalla medicina, anche se non voglio dire cosa ho fatto. Ogni donna ha un percorso diverso nel parto. Mentirei se dicessi che non ho sofferto. È stato un processo lungo e doloroso" ha spiegato. Dai ginecologi a cui si è affidata non ha avuto l'aiuto e il sostegno che sperava: "Hanno commesso errori, mi hanno bombardata di ormoni per niente. Umanità zero. Una tipa mi ha detto: lei vuole un figlio solo per la sua vanità. La stessa donna che due minuti prima mi aveva detto 'Sei una bella donna'" ha detto al Corriere della Sera. Nemmeno il parto è stato una passeggiata: "Dopo le prime contrazioni, sono state 20 ore di travaglio. A 10 centimetri dall’apertura mi hanno detto, Caterina ci sei? Ero già mezza morta. Ho voluto con tutte le forze questo figlio".