Caterina Murino incinta a 47 anni dopo due aborti: "Ho dovuto chiedere aiuto alla medicina"

"Non sempre si decide quando arriva il momento giusto per diventare madre", ha dichiarato Caterina Murino a proposito della gravidanza. “È vero che ci si stanca più in fretta che a 30 anni. Ma essere una donna matura può anche essere un vantaggio. Nella mia carriera ho vissuto così tante esperienze, ho viaggiato così tanto che non avrò alcuna frustrazione nel muovermi di meno per un po'", ha aggiunto. La nascita del suo primo figlio è attesa per settembre, quando lei stessa compirà 48 anni (li festeggerà il 15). “Grata e felice” di diventare genitore, l'attrice intanto è giunta al settimo mese: "Non ho avuto alcun disagio, né diabete, né insonnia".