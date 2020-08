Per Caterina Murino è "L'ora della verità": ecco la nuova serie thriller su Canale 5

Domenica 30 e lunedì 31 agosto, in prima serata, su Canale 5 arriva la serie inedita "L’ora della verità". Adattamento del noir di Michel Bussi "Tempo assassino", vede Caterina Murino come protagonista, affiancata da Mathilde Seigner e Jenifer Bartoli. Donne al centro di segreti di famiglia e vite spezzate, in un racconto thriller ambientato in Corsica, a cavallo tra due epoche i: i nostri giorni e gli anni 80.