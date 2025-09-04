Caterina Murino mamma a 48 anni, è nato Demetrio Tancredi

Caterina Murino è diventata mamma per la prima volta. L'attrice lo ha annunciato con un post sui social: Demetrio Tancredi Rigaud Murino porta il doppio cognome ed è nato il 21 agosto. In una recente intervista alla rivista "Gala" la star, che da tempo vive a Parigi, aveva confessato: "Ho dovuto chiedere aiuto alla medicina". L'ex bond girl compirà 48 anni il 15 settembre e da quasi 10 anni è legata sentimentalmente all'avvocato francese Édouard Rigaud.