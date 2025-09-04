Caterina Murino mamma a 48 anni, è nato Demetrio Tancredi

L'attrice lo ha annunciato con un post sui social, in una recente intervista ha confessato di aver avuto due aborti spontanei in passato
Caterina Murino è diventata mamma per la prima volta. L'attrice lo ha annunciato con un post sui social: Demetrio Tancredi Rigaud Murino porta il doppio cognome ed è nato il 21 agosto. In una recente intervista alla rivista "Gala" la star, che da tempo vive a Parigi, aveva confessato: "Ho dovuto chiedere aiuto alla medicina". L'ex bond girl compirà 48 anni il 15 settembre e da quasi 10 anni è legata sentimentalmente all'avvocato francese Édouard Rigaud.
"Lithyia, Hercule, Selené e Leto annunciano la nascita del loro fratellino Demetrio Tancredi Rigaud Murino il 21/08/2025 alle 18h17. La loro mamma e il loro papà stanno bene e pazzi di gioia per le future notti insonni!", ha scritto la Murino sui social.
La Murino ha annunciato a luglio di essere incinta in un'intervista alla rivista francese Gala. "Alla mia età, ho dovuto chiedere alla medicina di venire in soccorso della natura", ha raccontato l'indimenticata Bond girl in “Casino Royale” e Madrina del Festival del Cinema di Venezia nel 2023. L'attrice ha spiegato di aver affrontato un lungo e difficile percorso per la fecondazione in vitro, dopo due aborti spontanei. "Sento di vivere un momento magico".
Accanto a lei c’è sempre stato Édouard Rigaud. La loro storia d'amore è iniziata nel 2016, è si è mantenuta sempre lontana dai riflettori. La coppia vive insieme a Parigi, nel quartiere Montmartre. Dal racconto nell'intervista, lui, avvocato con studio a Parigi, l'ha sempre supportata durante tutto il difficile iter medico.
Dopo il parto non si fermerà: “A novembre inizio una tournée italiana di quattro mesi con La vedova astuta di Goldoni. Devo assolutamente perdere i chili accumulati in gravidanza per poter entrare nei bustini”. E rivela che durante gli spettacoli: “Non riesco a immaginare di lasciarlo con una tata. Ma dato che lavoreremo tutte le sere, mia madre sarà lì ad aiutarmi“.
