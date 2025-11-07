Paulo Dybala diventa papà, Oriana Sabatini è incinta. Ecco svelato il sesso del bebè
L'influencer ha ribadito anche la sua serenità e la fiducia nel marito
Oriana Sabatini racconta per la prima volta un momento molto delicato della sua vita privata. "Sono stata incinta due volte, la prima purtroppo non è arrivata a termine", ha confessato l'influencer argentina, oggi in dolce attesa della sua prima figlia con Paulo Dybala. La moglie del campione della Roma ha rivelato di aver vissuto un aborto spontaneo prima dell'attuale gravidanza.
In un'intervista al programma Olga, la cantante e modella ha condiviso con il pubblico la dolorosa esperienza. Un racconto toccante che mostra il lato più umano di una delle coppie più seguite del calcio. "Ora sta andando bene anche se ci sono giorni nei quali sto davvero male", ha aggiunto Oriana, raccontando di una gravidanza non semplice. "Mi sento malissimo il 90% delle volte", ha ammesso, spiegando che il percorso non è sempre facile: "Mi fa stare male pensare a come mi sento, non è facile".
Paulo Dybala e Oriana Sabatini avevano annunciato la gravidanza lo scorso settembre con un tenero video pubblicato su Instagram, in cui mostravano l'ecografia della loro bambina. Il filmato era stato accolto con entusiasmo dai milioni di follower della coppia. I due si sono sposati nel luglio 2024 e avevano espresso fin da subito il desiderio di allargare la famiglia, ma nei primi mesi del 2025 hanno affrontato la perdita del loro bambino.
Oltre a parlare della gravidanza, Oriana Sabatini ha voluto mettere a tacere le voci di presunti tradimenti che da tempo circolano sul conto di Dybala. "Leggo tutto, ma mi dà fastidio perché dicono cose senza uno straccio di prova. Se è vero perché non lo mostrano?", ha dichiarato con fermezza.
L'influencer ha poi ribadito la sua serenità e la fiducia nel marito: "Sarebbe fantastico se non dicessero niente di nessuno e non si mettessero nei guai con chi non conoscono e di cui non possono provare o dimostrare nulla. Odio davvero le persone cattive, e se proprio devi essere cattivo, fallo con gusto".
