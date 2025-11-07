In un'intervista al programma Olga, la cantante e modella ha condiviso con il pubblico la dolorosa esperienza. Un racconto toccante che mostra il lato più umano di una delle coppie più seguite del calcio. "Ora sta andando bene anche se ci sono giorni nei quali sto davvero male", ha aggiunto Oriana, raccontando di una gravidanza non semplice. "Mi sento malissimo il 90% delle volte", ha ammesso, spiegando che il percorso non è sempre facile: "Mi fa stare male pensare a come mi sento, non è facile".