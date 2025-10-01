© Tgcom24
A poco più di un anno dal matrimonio del calciatore e della modella celebrato a Buenos Aires
“Primo post di noi tre” scrivono Paulo Dybala e Oriana Sabatini annunciando con un video che diventeranno genitori. La modella e il calciatore sono in dolce attesa di una femminuccia che arriverà a febbraio 2026 e scoppiano di felicità. Attraverso i loro profili Instagram, Dybala e la Sabatini hanno pubblicato un video dell’ecografia che mostra il battito della loro bimba.
In estate Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno festeggiato il primo anniversario di matrimonio, celebrato a Buenos Aires il 20 luglio 2024, e ora si preparano a diventare papà e mamma. Il calciatore e la modella hanno scelto due immagini ispirate al cartone animato Danny Phantom, per annunciare la lieta novella. Nel video social i due personaggi del cartoon sono abbracciati davanti a una culla. Nel filmato pubblicato da Oriana Sabatini e Paulo Dybala, lei mostra l’ecografia e lui la osserva emozionato. A pioggia sono arrivati gli auguri e i like di tanti fan, amici e vip.
Paulo Dybala e Oriana Sabatini stanno insieme da sei anni e sono sposati da uno (ecco tutti i dettagli delle loro nozze da favola). La modella e cantante, che in passato aveva confessato di essere bisessuale, segue il calciatore sui campi da calcio e nelle trasferte. I due non hanno mai fatto mistero di desiderare una bella famiglia sul modello di quella degli amici Alvaro Morata e Alice Campello. Il primo passo è fatto!
