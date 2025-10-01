In estate Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno festeggiato il primo anniversario di matrimonio, celebrato a Buenos Aires il 20 luglio 2024, e ora si preparano a diventare papà e mamma. Il calciatore e la modella hanno scelto due immagini ispirate al cartone animato Danny Phantom, per annunciare la lieta novella. Nel video social i due personaggi del cartoon sono abbracciati davanti a una culla. Nel filmato pubblicato da Oriana Sabatini e Paulo Dybala, lei mostra l’ecografia e lui la osserva emozionato. A pioggia sono arrivati gli auguri e i like di tanti fan, amici e vip.