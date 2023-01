Alvaro Morata e Alice Campello, Paulo Dybala e Oriana Sabatini saranno padrino e madrina della figlia

Si tratta di Paulo Dybala e Oriana Sabatini , che sono volati in Spagna per conoscere la bimba. Subito dopo il parto si è temuto per la salute della neomamma , ricoverata in terapia intensiva a seguito di complicazioni ma ora il peggio è alle spalle e l'influencer è pronta per la nuova avventura.

Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono al settimo cielo mentre stringono la figlia di Alvaro Morata e Alice Campello tra le braccia. "Felici di conoscere la nostra figlioccia Bella. Grazie mille amici per lasciarci essere padrini di questa bellezza" scrivono sui social posando insieme ai neogenitori e stringendo la piccolina tra le braccia. La cantante soprattutto è pazza di gioia e si scusa con i follower per le tante foto: "Ma devo metterla in mostra", si giustifica. I due calciatori hanno stretto amicizia durante l'esperienza condivisa alla Juve e anche ora che loro strade si sono separate (la Joya milita nella Roma, l'altro all'Atletico Madrid) hanno mantenuto un legame forte e lo stesso vale per le loro partner.

Voglia di un bebè - Chissà se la piccola Bella abbia fatto venire voglia di un bebè a Paulo Dybala e Oriana Sabatini. Stanno insieme dal 2018 e per amore del calciatore si è trasferita in Italia dall'Argentina, dove comunque porta avanti la sua carriera di cantante. Di recente ha confessato con schiettezza e sincerità di essere bisessuale. Sposarsi e mettere su famiglia è tra gli obiettivi futuri della coppia, ma ancora il discorso non è stato affrontato concretamente. Potrebbero seguire in questo l'esempio di Alice Campello e Alvaro Morata, che si sono sposati a Venezia nel 2017 con una cerimonia favolosa e hanno messo al mondo quattro figli: i gemelli Alessandro e Leonardo (4 anni), poi Edoardo (2) e in ultimo la principessa appena arrivata.

Paura per Alice Campello - Insieme a Paulo Dybala e Oriana Sabatini, Alvaro Morata e Alice Campello sono sereni e sorridenti ma qualche giorno fa la paura era alle stelle. Dopo aver partorito Bella, l'influencer è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva a seguito di complicazioni. Il calciatore ha condiviso la sua ansia con i follower e, allo scampato pericolo, ha confessato: " Sono stati senza dubbio i giorni peggiori della mia vita". Ora possono guardare al futuro con gioia e godersi la loro splendida famiglia con il cuore più leggero.