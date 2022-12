L’influencer veneta, in dolce attesa del suo quarto figlio , è volata negli Emirati Arabi insieme ai suoi tre bimbi e ai genitori per fare una sorpresa al marito. Con il calciatore, sposato cinque anni fa, posta immagini d’amore dalla spiaggia alla piscina passando per il campo da calcio.

Alice Campello pancione al sole in Qatar per stare vicino ad Alvaro Morata

Vamos Espana

Alice Campello, la madre Maria Libralesso e il padre Andrea Campello con i baby Morata sono volata in Qatar. Sui social postano scatti con le maglie della Spagna e scrivono: “Vamos Espana”. Il tifo della famiglia veneta è molto importante per Alvaro Morata che si è circondato dai suoi affetti più cari in queste fasi delicate dei Mondiali. Era partito tra le lacrime dei suoi tre bimbi e con l’augurio della moglie che gli diceva di volerlo rivedere il più tardi possibile. E invece, la giovane veneziana non ha resistito a lungo lontana dal calciatore e ha preso il volo per raggiungerlo negli Emirati.

Alice tra le wags

Alice Campello è al nono mese di gravidanza, eppure non si fa mancare bagni di sole, relax in piscina e serate mondane al ristorante con le amiche wags. Le compagne e mogli dei calciatori spagnoli si sono regalati una speciale cena solo donne in un locale esclusivo e anche la Campello era con loro.

A gennaio nascerà Bella

E’ atteso per gennaio l’arrivo del quarto bebè per Alice Campello e Alvaro Morata. Dopo i gemelli Leonardo e Alessandro, nati il 29 luglio 2018, e il piccolo Edoardo nato il 29 settembre del 2020, la coppia avrà finalmente una femminuccia, tanto desiderata. Hanno già fatto sapere che si chiamerà Bella e in famiglia non stanno più nella pelle. “Io e la mia principessa… Resta solo un mese” scrive la Campello postando uno scatto con il pancione nudo steso a bordo piscina.

