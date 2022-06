Alice Campello e Alvaro Morata in dolce attesa del quarto figlio

L'influencer e il calciatore (ex juventino e pronto a ritornare all’Atletico Madrid), che pochi giorni fa hanno festeggiato il loro quinto anniversario di matrimonio, hanno annunciato sui social di essere in attesa di nuovo. Dopo i due gemelli, Leonardo e Alessandro nati a luglio 2018, e il piccolo Edoardo, nato a settembre di due anni dopo, potrebbe essere la volta di una bella femminuccia.

Le indiscrezioni su una presunta gravidanza giravano da tempo, ma finalmente la coppia lo ha annunciato ufficialmente con un post condiviso. Nello scatto di famiglia Alice indossa un abitino floreale sulle tonalità del rosa e i suoi bambini le baciano dolcemente il pancino, mentre Alvaro stringe a sé la moglie e i figli. In questi giorni sono in vacanza in Sardegna e hanno scelto il giardino della casa che li ospita per dare la dolce notizia ai fan.

"Volevo una principessa, mi vedevo già con una cucciolina in mano", aveva detto tempo fa il calciatore. Anche la Campello non ha mai fatto mistero di desiderare una famiglia molto numerosa e una bimbetta renderebbe davvero perfetto il quadretto familiare. I bene informati infatti danno per certo l’arrivo di una bambina, dopo i tre fiocchi azzurri.