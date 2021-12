Alice Campello, sexy cartoline d'amore con Alvaro Morata da Dubai

Tgcom24 1 di 24 Instagram 2 di 24 Instagram 3 di 24 Instagram 4 di 24 Instagram 5 di 24 Instagram 6 di 24 Instagram 7 di 24 Instagram 8 di 24 Instagram 9 di 24 Instagram 10 di 24 Instagram 11 di 24 Instagram 12 di 24 Instagram 13 di 24 Instagram 14 di 24 Instagram 15 di 24 Instagram 16 di 24 Instagram 17 di 24 Instagram 18 di 24 Instagram 19 di 24 Instagram 20 di 24 Instagram 21 di 24 Instagram 22 di 24 Instagram 23 di 24 Instagram 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Vacanze a Dubai per Alice Campello e Alvaro Morata che da Natale si trovano al caldo. Gita nel deserto, cene romantiche, divertimento per i bambini, tanti bagni salati e curve al sole. L’influencer di Venezia posa insieme al marito calciatore in scatti da togliere il fiato. Lei con il fisico perfetto avvolto da striminziti bikini si avvinghia al suo Alvaro che non riesce a staccarle gli occhi di dosso.