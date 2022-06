Alice Campello e Alvaro Morata in festa per il battesimo dei figli

La cerimonia ha avuto luogo a Venezia, nella stessa chiesa in cui la coppia si è giurata amore eterno 5 anni fa. A seguire, un ricevimento chic e discreto, riservato a pochi intimi, in una location magica con vista sulla laguna.

Alice era elegante e sensuale in abito sottoveste bianco, lo stesso colore scelto per i bimbi, Alvaro elegante ma non ingessato con il completo blu portato senza la cravatta. Emozionati per il grande giorno dedicato ai figli, hanno voluto coinvolgere i follower postando gli scatti più belli della cerimonia. Alessandro e Leonardo hanno tre anni: la coppia ha preferito aspettare che i bimbi fossero grandicelli per battezzarli, e non farlo mentre erano ancora in fasce come si usa di solito. Hanno anche un altro bambino, Edoardo, e presto sarà anche il suo turno.