Pancioni da vip, da Aurora Ramazzotti ad Alice Campello guarda chi partorisce prima

Nei prossimi mesi nasceranno tanti bebè: Chiara Nasti ha partorito pochi giorni fa il primogenito di Matteo Zaccagni; countdown iniziato anche per Bianca Atzei che darà alla luce il suo primo maschietto dal fidanzato Stefano Corti; aprirà l’anno nuovo in bellezza Alice Campello in dolce attesa di Bella, dopo i tre maschi avuti dal marito Alvaro Morata; ad aprile è atteso il primogenito di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza; Beatrice Valli partorirà il quarto figlio a fine primavera, mentre la sorella Ludovica Valli sarà mamma bis a febbraio.

AURORA RAMAZZOTTI

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza diventeranno genitori ad aprile di un maschietto. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti mostra con orgoglio le forme della gravidanza. Lei e il compagno che stanno insieme da cinque anni hanno già svelato il sesso del bebè. Per nonna Michelle Hunziker si tratta finalmente dell’arrivo di un tanto desiderato fiocco azzurro: dopo tre figlie femmine, oltre che di Aurora è mamma anche di Sole e Celeste, avute da Tomaso Trussardi.

ALICE CAMPELLO

Si allarga ancora la grande famiglia di Alice Campello e Alvaro Morata. L’influencer veneta e il calciatore dopo tre maschietti diventeranno genitori di una femminuccia. La coppia ha già annunciato che la loro quartogenita si chiamerà Bella.



BIANCA ATZEI

La cantante Bianca Atzei e il fidanzato Stefano Corti avranno il loro primo bebè nei primi mesi del prossimo anno. Dopo il grande dolore per un aborto spontaneo, finalmente la coppia potrà coronare il suo sogno di avere un figlio. Per loro il fiocco sarà azzurro. La cantante ha svelato solo le iniziali del nome. Posando con il pancione scoperto ha scritto: “Qui dentro c’è N.A. Chi indovina?”.



BEATRICE VALLI

Ha aspettato i tempi giusti per annunciarlo, poi Beatrice Valli e il marito Marco Fantini hanno fatto sapere ai follower che presto saranno in sei. Dopo Alessandro (nato quando l’influencer aveva 16 anni dalla relazione con un calciatore), Bianca e Azzurra (nate dall’unione con Marco Fantini), Beatrice Valli sarà mamma per la quarta volta.

LUDOVICA VALLI

A poco più di un anno dalla nascita della primogenita, Ludovica Valli diventerà mamma bis. La ex tronista di “Uomini e donne” e Gianmarco Di Gregorio con la loro piccola Anastasia non vedono loro di abbracciare “bebè2”. “Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante “battaglie”, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo” aveva scritto l’influencer annunciando l’arrivo del secondo bebè.

CRISTINA MARINO

L’influencer Cristina Marino e il marito Luca Argentero diventeranno genitori per la seconda volta tra poco. La coppia, che si è sposata con una cerimonia da favola a Città della Pieve, ha già una figlia Nina Speranza. Hanno dato l’annuncio dopo l’estate poco prima che i due sbarcassero al Festival del Cinema di Venezia dove lei è apparsa raggiante con il suo pancione avvolto in un abito sexy.

CHIARA NASTI

L’influencer Chiara Nasti e il calciatore Mattia Zaccagni sono diventati genitori. La coppia, che è stata travolta dalle polemiche dopo l’annuncio delle nozze e quello della gravidanza per aver festeggiato in grande stile le liete novelle e aver rispedito al mittente le critiche, da pochi giorni stringe tra le braccia Thiago.