Ludovica Valli rivela il sesso del bebè che aspetta

Il video con la primogenita Anastasia

Ad agosto ha annunciato di essere incinta e ora Ludovica Valli ha postato un video sui social per rivelare il sesso del suo secondogenito. Inizialmente il filmato è in bianco e nero, con l'influencer ed ex tronista di "Uomini&Donne" che disegna un cuore sul pancione, aiutata dalla sua primogenita Anastasia. Quando l'immagine diventa a colori, l'azzurro usato per dipingere la pancia svela che in arrivo c'è un maschietto.

Leggi Anche Ludovica Valli incinta, la ex tronista di Uomini e Donne sarà mamma bis

L'arrivo del maschietto

"Ebbene sì, avremo anche un principe a casa oltre che una principessa. Siamo molto, molto, molto felici" annuncia Ludovica Valli nelle storie. "L'importante è che sia sano, ci mancherebbe", spiega, ma non nasconde di essere al colmo della gioia per la notizia. Anche Anastasia, nata un anno e mezzo fa, si dimostra entusiasta di diventare sorella maggiore. "Quanto sei felice?" le chiede la mamma. E lei spalanca le braccia. "Io non vedo l'ora di vederli insieme, me li immagino ogni giorno" confida l'ex tronista.

Leggi Anche Ludovica Valli sexy mamma al battesimo della sua Anastasia

Il nome del bambino

"Non sappiamo ancora come chiamarlo perché a me piacciono dei nomi, a lui degli altri. E' un argomento molto delicato, ma se avete dei consigli li accetto molto volentieri", dice Ludovica Valli ai suoi follower. Per lei sta per iniziare una nuova avventura e non sta più nella pelle: "Il mondo celeste sarà tutto un mondo nuovo che non vedo l'ora di conoscere e scoprire. Potrò sbizzarrirmi con altri look nuovi".

Sui social le ecografie

Ludovica Valli condivide con i follower anche le immagini delle ecografie risalenti all'estate. "Non vi dico le lacrime", scrive a corredo del video postato nelle Storie. La primissima ecografia l'ha fatta a inizio luglio quando era in vacanza a Ibiza: "La prima volta che ho sentito il suo cuoricino ho pianto come una pazza, non ci credevo ancora... Non mi sembra ancora reale", ha confessato. Manca ancora qualche mese, ma presto potrà finalmente abbracciare il suo principino: "Non oso immaginare anche lui cosa sarà".