Ludovica Valli incinta, la ex tronista di Uomini e Donne sarà mamma bis

Con un dolcissimo video, Ludovica Valli annuncia di essere in dolce attesa di nuovo, a poco più di un anno dalla nascita della sua bimba. “Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare… è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte. Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante “battaglie”, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo” scrive l’influencer, sorella di Beatrice ed Eleonora.

“Tutti i bambini sono un miracolo, è vero, sono un dono di Dio… sono speciali. Per me Anastasia e bebé2 in arrivo sono veramente molto speciali. Sono speciali per ciò che hanno affrontato prima di venire al mondo. Il destino ha voluto facessero più o meno lo stesso percorso per arrivare. – scrive Ludovica Valli sui social - Credo nel destino, credo agli eventi incredibili, credo nei risultati insperati. Con tutti i mesi dell’anno, dopo un periodo storico molto triste, dove la normalità è diventata un difficile traguardo da raggiungere, lei/lui arriverà più o meno nello stesso periodo di Anastasia, un pochino prima forse. Non smetterò mai di ripeterlo: che fantastica storia è la vita”.

Ludovica Valli e Gianmarco Di Gregorio, con la loro piccola Anastasia, non vedono l’ora di accogliere in famiglia un nuovo bebè. “Bebè2 è stato/a desiderato/a quanto Anastasia, davvero non riesco ancora a realizzare questo secondo dono incredibile. Essere grata è diventata per me una concezione della vita, una prospettiva che non considera che tutto è dovuto e scontato, anche perché questi anni non sono sempre stati così facili, così semplici come magari si possa pensare. Instagram non rappresenta sempre la vita reale, a volte sono mondi diametralmente opposti” ha concluso l’influencer.