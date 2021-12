Ludovica Valli sexy mamma al battesimo della sua Anastasia

Un battesimo degno di una principessa quello che Ludovica Valli ha organizzato per la sua Anastasia . La festa a tema Schiaccianoci si è svolta su una terrazza panoramica di Milano con vista Duomo. La mamma era bellissima e sexy in bianco con profonda scollatura sulla schiena, elegante e sobrio papà Gianmaria Di Gregorio in doppiopetto scuro. Tra gli ospiti anche Beatrice Valli , zia della festeggiata, con la sua famiglia.

Per la cerimonia in chiesa Anastasia sembrava una royal baby con la maxi tunica bianca ricca di pizzi e merletti e la cuffietta piena di rouches. Ludovica ha nascosto i dettagli sexy del suo abito con un cappotto bianco dal collo di pelliccia, ma alla festa si è scatenata scoprendo il look provocante. Le coccole alla figlia e al marito non sono mancati, il tutto raccontato con una serie di scatti social del fotografo Gabriele Di Martino.

La Valli ha indugiato su ogni dettaglio della festa organizzata per la sua primogenita. Ha inquadrato il panorama stupendo sul Duomo, poi tutto l'allestimento della terrazza con cuscini personalizzati, cartonati a forma di schiaccianoci, palline natalizie luccicanti accostate a fiori delicati tutto sui toni del rosa. "A te figlia mia, che mi dai l'amore e la forza per vivere ogni giorno. Sei la cosa migliore che ho fatto nella mia vita" ha scritto l'influencer per la sua cucciolina.

